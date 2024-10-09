У загадковому вбивстві подружжя на Львівщині з’явилась нова деталь (фото)

Вбивця може перебувати в інших областях

Поліція виявила автомобіль підозрюваного у подвійному вбивстві на Львівщині на території Дубенського району Рівненської області. Це підтверджує попередню інформацію про те, що після вбивства злочинець покинув межі області.

Про це розповіли у поліції Рівненської області. Повідомляється, що це автомобіль подружжя, яке викрав злочинець після жахливого злочину. Саме SsangYong Rexton і знайшли на Дубенщині.

Подробиці

На пошуки підозрюваного кинули значні сили. Залучено особовий склад поліції Рівненської та Львівської областей, спецпідрозділи КОРД, бойовий підрозділ "Хижак" та кінологів. Для огляду місцевості використовують БПЛА та квадрокоптери. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" одразу після виявлення тіл.

Поліція розшукує Палія Андрія Васильовича, 1988 року народження, жителя Шептицького району. Його прикмети: 36 років, зріст 175 см, міцної статури, темне коротко підстрижене волосся. Особливі прикмети: відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, татуювання на правому плечі, ліва нога дещо коротша за праву.

Фото підозрюваного

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та негайно повідомляти на спецлінію 102 або за номерами 067 496 00 97 та 093 489 95 02 про будь-яку інформацію щодо місцеперебування підозрюваного. Водночас поліція застерігає не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний та становити загрозу.

Нагадаємо, що 4 жовтня у селі Лопатин сталася трагедія — чоловік з мисливської рушниці застрелив подружжя Білоусів, власників місцевого відпочинкового комплексу та кількох озер. Тіла загиблих виявив їхній зять близько 5 години ранку. 54-річного чоловіка знайшли у коридорі, а його дружину — у кімнаті. За словами начальника Шептицького районного відділу поліції Ігоря Підлужного, обличчя жінки було настільки понівечене, що її одразу не змогли впізнати.

Поліція припускає, що мотивом вбивства могло бути пограбування. За кілька днів до трагедії у Лопатині місцевий мешканець повідомив про крадіжку мисливської рушниці. Ймовірно, саме вона стала знаряддям злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що на АЗС в Києві жорстоко вбили чоловіка. Злочинець підійшов і вистрілив упритул.