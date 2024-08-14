Вчителька та учениця загинули через "острівець безпеки"? Що відомо про резонансну ДТП з дітьми на Хмельниччині

Одна з постраждалих у ДТП дівчат залишилася круглою сиротою

У вівторок, 13 серпня, рано вранці на Хмельниччині сталася резонансна ДТП. Замість відпочинку на Прикарпатті діти з Любарської громади на Житомирщині та дорослі, котрі їх супроводжували, опинилися на лікарняних ліжках. А ще двоє пасажирів автобуса, що потрапив в аварію — 12-річна дівчинка і вчителька — померли від отриманих травм.

Серед версій, що могли її спричинити, — порушення в облаштуванні т.зв. "острівця безпеки" на трасі Житомир — Чернівці. І поки правоохоронці ретельно вивчають всі аспекти цієї резонансної пригоди, "Телеграф" вирішив дізнатися також, що відомо у справі.

Автобус ЛАЗ "Лайнер" віз 17 дітей з Любарської громади у супроводі двох вчителів у туристично-оздоровчий комплекс "Едельвейс" на Прикарпатті. Там якраз мала початися чергова зміна. Він встиг подолати приблизно два десятки кілометрів, і перекинувся поблизу села Вишнопіль Хмельницької області. За даними поліції, водій не впорався з керуванням.

Автобус зазнав серйозних пошкоджень, а пасажири і водій - травм.

В результаті на місці загинула 12-річна учениця Любарського ліцею №1 Іванна Костюк і вчителька Глезненського ліцею, жителька с. Стара Чортория Олеся Тринус. Цієї середи, 14 серпня, їх обох ховають у рідних населених пунктах.

— Іванка вчилася у шостому класі, любила грати на гітарі, кататися на лижах, така… дуже дружелюбна була, як сонечко світила на всіх і ні з ким на сварилась, — розповіла "Телеграфу" волонтерка і голова Любарського штабу ім. Святого Миколая Тетяна Залевська. — У неї ще є молодша сестра, мамо і батько, який захищає нашу країну на фронті. Наскільки, знаю, його відпустили через цю трагедію і він нині перебуває з родиною.

Олеся працювала 15 років в Глезнівському ліцеї, була і вчителем англійської мови, і заступником з виховної роботи. На відпочинок вона їхала з донькою, яка закінчила 11-й клас, вона її виховувала сама, бо чоловік загинув на фронті 2022 року. Дівчина травмована, але вижила, дитина залишилася сиротою, — додала співрозмовниця.

Ще 16 дітей і троє дорослих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до кількох лікарень регіону. І на допомогу їм волонтери відкрили збір коштів. Підтримати морально і фінансово обіцяють і керівництво Любарської селищної громади, де оголошено триденний траур.

— За останні декілька років це перший випадок з такою кількістю постраждалих одномоментно дітей. До нас загалом доставили їх 12 плюс один дорослий — це водій, — повідомив "Телеграфу" головний лікар КНП Любарська лікарня Ярослав Рудніцький. — На обід 14 серпня в реанімації нашої лікарні перебувають двоє дітей, стан середньої важкості, стабільний, вони у свідомості. Так само як і водій. Ще двоє дітей з черепно-мозковими травмами вчора були переведені до медичних закладів у Житомирі. Решта постраждалих дітей отримують лікування у нашому хірургічному відділенні, вони мають переломи, множинні рани, садна, забої.

Водій, що перебував за кермом автобусу, також у лікарні. Стайн його оцінюють як середньої важкості

Правоохоронці розглядають декілька версій ДТП. Як уточнили "Телеграфу" в секторі комунікації ГУ Нацполіції України в Хмельницькій області, при огляді місця аварії було виявлено порушення порядку облаштування "острівця безпеки". Ці дорожні техзасоби від вересня 2019 року стали обов’язковими при будівництві нових і реконструкції наявних трас на в’їздах у населенні пункти. Тоді зміни до державних-будівельних норм в профільному міністерстві обгрунтовували тим, що так "острівці" сприяють заспокоєнюю трафіку, зниженню середньої швидкості і, відповідно, зниженню кількості ДТП.

Але у випадку з аварією на Хмельниччині саме техзасіб міг її спричинити. В коментарях пересічні громадяни також дуже різко висловлюються щодо цих техзасобів регулювання дорожнього руху, наголошуючи, що вони завдають більше шкоди, аніж користі. Та варто зазначити, що "острівці" — не єдині можливі винуватці аварії. Спеціалісти вивчають і технічний стан автобуса й інші аспекти, які б могли призвести до трагічного фіналу.

Технічній засіб, що мав сприяти безпеці, навпаки міг стати причиною аварії.

За фактом аварії кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб". Плюс до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за ст.288 Кримінального кодексу України "Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху".

Як вдалось з'ясувати нашому виданню, організацією трансферу до місця відпочинку займався відділ освіти, молоді та спорту Любарської селищної ради. На це у місцевому бюджеті було передбачено 50 тис. гривень, про що свідчать дані на сайт Prozorro. Переможцем тендеру без конкуренції стало ТОВ "САВ-ТРАНС", однак його директор Дмитро Місюра розмовляти з журналістами відмовився, пославшись на перебування за кермом.

*Відпочивати діти мали за бюджетний кошт, тож загалом громада виділила на це 231 тис. гривень (тендер проводили двічі — на 154 тис. гривень і 77 тис. гривень). Переможцем торгів став центр "Едельвейс". Повна ціна путівки на 14 днів тут коштує 16240 гривень, але є знижки для пільгових категорій.