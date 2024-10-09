В загадочном убийстве супругов во Львовской области появилась новая деталь (фото)

Убийца может находиться в других областях

Полиция обнаружила автомобиль подозреваемого в двойном убийстве во Львовской области на территории Дубенского района Ровенской области. Это подтверждает предварительную информацию о том, что после убийства преступник покинул пределы области.

Об этом рассказали в полиции Ровенской области. Сообщается, что это автомобиль супругов, угнанный преступником после ужасного преступления. Именно SsangYong Rexton и был найден на Дубенщине.

Подробности

В поисках подозреваемого бросили значительные силы. Привлечен личный состав полиции Ровенской и Львовской областей, спецподразделения КОРД, боевое подразделение "Хищник" и кинологов. Для осмотра местности используют БПЛА и квадрокоптеры. Правоохранители объявили план "Перехват" сразу после обнаружения тел.

Полиция разыскивает Палия Андрея Васильевича, 1988 года, жителя Шептицкого района. Его приметы: 36 лет, рост 175 см, крепкого телосложения, темные коротко подстриженные волосы. Особые приметы: отсутствует половина указательного пальца на левой руке, татуировка на правом плече, левая нога несколько короче правой.

Фото подозреваемого

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать на спецлинию 102 или по номерам 067 496 00 97 и 093 489 95 02 о любой информации о местонахождении подозреваемого. В то же время полиция предостерегает не пытаться самостоятельно задержать разыскиваемого, поскольку он может быть вооружен и представлять угрозу.

Напомним, что 4 октября в селе Лопатин произошла трагедия — мужчина из охотничьего ружья застрелил супругов Белоусов, владельцев местного комплекса отдыха и нескольких озер. Тела погибших обнаружил их зять около 5 часов утра. 54-летний мужчина был найден в коридоре, а его жена — в комнате. По словам начальника Шептицкого районного отдела полиции Игоря Пидлужного, лицо женщины было настолько изуродовано, что ее сразу не смогли узнать.

Полиция предполагает, что мотивом убийства могло быть ограбление. За несколько дней до трагедии в Лопатине местный житель сообщил о краже охотничьего ружья. Вероятно, именно она стала орудием преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что на АЗС в Киеве жестоко убили мужчину. Преступник подошел и выстрелил в упор.