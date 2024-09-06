Вирив могилу просто у дворі: на Київщині сталося моторошне вбивство (фото)

Вбитому було лише 35 років

У Бориспільському районі Київської області було холоднокровно вбито молодого чоловіка. Його труп зловмисник планував поховати у дворі свого будинку і з цією метою навіть викопав могилу.

Проте правоохоронці затримали вбивцю за місцем проживання та помістили його до СІЗО. Подробиці резонансного злочину розповіли у пресслужбі Поліції Київщини.

Встановлено, що 59-річний мешканець села Помоклі розпивав спиртні напої зі своїм 35-річним знайомим. Під час застілля між чоловіками сталася сварка, яка переросла у серйозний конфлікт.

Старший із чоловіків раптово схопив фрагмент металевої труби і завдав своєму опоненту кілька ударів по голові. Від отриманих травм останній помер на місці події.

Вбивство сталося у будинку зловмисника і він вирішив приховати сліди злочину. Наступного дня чоловік виніс тіло на задній двір та накрив його ковдрою.

Злочинець вирішив поховати труп у себе на подвір’ї та для цього викопав могилу.

Проте правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили підозру у скоєнні навмисного вбивства.

Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Жорстоке вбивство сталося у селі Помоклі

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.