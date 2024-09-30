Вилетів на зустрічну смугу на Harley Dаvidson: у страшній аварії загинув легендарний воїн (фото)

Воїн помер на місці події

У неділю, 29 вересня, на автодорозі сполученням "Устилуг — Луцьк" у Волинській області дорогу не поділили мотоцикліст та легковий автомобіль. Як виявилося, за кермом Harley Davidson сидів 36-річний капітан ЗСУ, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

Від отриманих травм герой, на жаль, помер на місці події. Про це повідомив Рожищівський міський голова В’ячеслав Поліщук.

Смертельна аварія сталася неподалік села Хорохорін на трасі "Устилуг — Луцьк". Тут водій мотоцикла Harley Dаvidson виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого знаходився 30-річний житель Володимира.

Внаслідок зіткнення мотоцикл спалахнув, а його водій загинув на місці. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика. Жінці надали медичну допомогу на місці та їй госпіталізація не знадобилася.

За цим фактом розпочато розслідування. Причини та обставини аварії встановлюються.

Що відомо про Павла Чайку

Павло Чайка

Як виявилось, за кермом мотоцикла сидів 36-річний капітан ЗСУ, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка. Саме він став третім за часи незалежної України повним кавалером ордена "За Мужність".

Він отримав орден "За мужність" тричі:

III ступеня — 8 липня 2014 року

II ступеня — 4 грудня 2014 року

I ступеня — 26 лютого 2015 року.

Також у 2016 році він став "Народним героєм України" і отримав нагрудний знак "За взірцевість у військовій службі" III ступеня.

Павло Миколайович Чайка народився 24 червня 1988 року у місті Рожище на Волині. Він служив у армії з 2007 року, пройшов строкову службу десантником у Миколаєві. Потім підписав контракт із ЗСУ. Далі попрацював два роки у "Беркуті" і знову повернувся на контракт. Із початком АТО вирушив захищати Україну від ворожих військ.

Був поранений під Червоним Лиманом, від реабілітаційного періоду відмовився і повернувся до частини. Вийшов із оточення під Мар’їнкою на відібраному у ворогів трофейному КАМАЗі. Відбув дві ротації у Донецькому аеропорту, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі був серйозно поранений.

Воїн мав позивний "Сігл". Проживав із дружиною у Києві. З героєм прощатимуться у рідному місті Рожище у вівторок, 2 жовтня.

У військовослужбовця залишилися батьки, дружина та рідна сестра.

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