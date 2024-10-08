Його шукали з собаками кілька годин: у Кам’янському моторошною смертю загинула дитина (фото)
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Загиблому було лише 10 років
У Кам’янському Дніпропетровській області під час гри на майданчику проведення будівельних робіт загинув 10-річний хлопчик. Його засипало глиною.
Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомили у пресслужбі Кам’янського районного управління поліції. Зазначається, що трагедія сталася близько 11:00 7 жовтня, проте про неї стало відомо лише о 21:00.
Так, того дня неповнолітні діти грали на місці проведення будівельних робіт. Одного із цих дітей засипало глиною. Пошукові роботи тривали до 2 години ночі. Дитину, на жаль, знайшли мертвою.
"На місці події працювали всі екстрені служби. Також було залучено кінолога зі службовим собакою. Пошукові дії тривали майже до 2:00 8 жовтня. На жаль, дитину знайшли мертвою", — йдеться у повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України. Подробиці події домовляються.
Водночас видання Sobitie пише, що трагедія сталася біля гімназії №12. За даними видання, діти проникли до спецтехніки, щоби зняти відео в TikTok.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Тернополі під колесами автомобіля загинула дитина. Він помер у лікарні через кілька годин після аварії.