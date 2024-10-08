Зґвалтував палкою, а тепер...: несподіваний поворот отримала гучна справа у Кривому Розі

На підозрюваного покладено низку обов’язків

У Кривому Розі підозрюваному в жорстокому зґвалтуванні 41-річної жінки, зокрема нібито палкою, обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Жовтневого районного суду. Наголошується, що органом досудового розслідування чоловік підозрюється у скоєнні нетяжкого кримінального злочину, пов’язаного із сексуальним насильством, скоєним на території гаражного кооперативу.

За даними ЗМІ, інцидент стався в ніч проти 5 листопада поточного року. Чоловік орендував гараж у кооперативі на Ставках. Туди він привів 41-річну городянку та запропонував випити. Після цього накинувся на неї й зґвалтував, у тому числі й палкою. Як пише Gorod.dp, постраждала в шоковому стані: у неї пошкоджені статеві органи, кишківник, зламані кістки стегна. Вона зараз у лікарні.

На підозрюваного покладено такі обов’язки:

невідкладно прибути до місця свого проживання для відбування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту;

не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду із населеного пункту, у якому його зареєстровано;

повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання або реєстрації;

прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду у визначений час;

здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорт) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

цілодобово не залишати місце реєстрації, за винятком випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, а також слідування до укриття під час оголошення сигналу "повітряної тривоги".

Фото: Свої. Кривий Ріг

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві чоловік зґвалтував у підземному переході 23-річну дівчину та відібрав у неї 4 тисячі гривень.