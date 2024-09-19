Напоїв та зґвалтував 15-річного хлопця: на Донеччині чоловіку оголосили підозру (фото)

Йому загрожує до 12 років увʼязнення

Мешканцю міста Костянтинівка Донецької області повідомили про підозру у скоєнні особливо важкого злочину — зґвалтуванні неповнолітньої особи. Чоловік скористався уразливим станом хлопця та вчинив наругу над ним.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури. Підозру висунули раніше судимому рецидивісту. Правоохоронці зазначають, що він відбував покарання за сексуальне насильство, а також за зберігання наркотиків і викрадення людини.

Чоловік познайомився з 15-річним підлітком, заманив його у свою оселю і запропонував випити алкогольні напої. Коли неповнолітньому стало зле, підозрюваний запропонував хлопцю лягти відпочити, після чого вчинив наругу над ним.

Затриманому зловмиснику за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з Кримінальним Кодексом України, за ч. 3 ст. 152 КК, підозрюваному може загрожувати позбавлення волі від 7 до 12 років, якщо суд визнає вину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві оголосили підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на заправці. Правоохоронці не виключають, що він перебував під дією наркотичних засобів.