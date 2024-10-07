Насмерть заколов ножицями літню дружину: що відомо про вбивство у Нікополі (фото)

Зловмиснику загрожує тривале тюремне ув’язнення

У Дніпропетровській області за допомогою металевих ножиць було жорстоко вбито жінку. Як виявилось, нещасна загинула від рук власного чоловіка.

Зловмисника було оперативно затримано та взято під варту. Про деталі резонансного вбивства повідомили у прес-службі ГУНП у Дніпропетровській області.

У Нікополі в одній із квартир було виявлено бездиханне тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що жінку було вбито.

Як виявилося, між подружжям раптово спалахнула сварка, яка переросла у потужний конфлікт. Якоїсь миті чоловік схопив масивні металеві ножиці і завдав ними удар в груди своїй 75-річній дружині.

Від отриманої травми нещасна померла на місці події. Слідчі вилучили речові докази та знаряддя злочину.

Причина сварки, яка призвела до фатальних наслідків, не уточнюється.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні вбивства. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Нагадаємо, на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми. Спеціалісти, які прибули на місце події, встановили, що постраждалій завдавалися численні удари по всьому тулубу, від яких вона і померла.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині холоднокровно вбили жінку — їй завдали десятки ножових поранень в область обличчя та шиї. Як виявилося, нещасну зарізав її співмешканець під час раптового нападу ревнощів.