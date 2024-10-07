Насмерть заколол ножницами пожилую жену: что известно об убийстве в Никополе (фото)

Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение

В Днепропетровской области при помощи металлических ножниц была жестоко убита женщина. Как оказалось, несчастная погибла от рук собственного мужа.

Злоумышленник был оперативно задержан и взят под стражу. О деталях резонансного убийства сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

В Никополе в одной из квартир было обнаружено бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на вызов правоохранители установили, что женщина была убита.

Как оказалось, между супругами внезапно вспыхнула ссора, которая переросла в мощный конфликт. В какой-то момент мужчина схватил массивные металлические ножницы и нанес ими удар в грудь своей 75-летней жене.

От полученной травмы несчастная скончалась на месте происшествия. Следователи изъяли вещественные доказательства и орудие преступления.

Причина ссоры, которая привела к фатальным последствиям, не уточняется.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении убийства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, на Киевщине обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что пострадавшей наносились многочисленные удары по всему туловищу, от которых она и скончалась.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области хладнокровно убили женщину — ей нанесли десятки ножевых ранений в область лица и шеи. Как оказалось, несчастную зарезал ее сожитель во время внезапного приступа ревности.