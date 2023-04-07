Не пожалів ненароджене дитя: під Рівним чоловік зарізав 20-річну вагітну дружину

Взявши на кухні ножа, підозрюваний вдарив ним тричі дружину в шию – від отриманих травм жінка померла

У Рівненській області, де раніше хлопець забив молотком до смерті молоду дівчину, трапилося нове вбивство. Цього разу жертвою стала 20-річна вагітна жінка, а вбивцею виступив її 27-річний чоловік.

Про деталі жахливого інциденту розповіли у пресслужбі поліції Рівненщини.

"Близько першої години ночі шостого квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 54-річної жительки села Дроздинь …що від завданих ножових поранень зятем померла її 20-річна донька. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи відділення №2 (смт Рокитне), ГУНП в Рівненській області та криміналістична лабораторія", — говориться в повідомленні правоохоронців.

За результатами проведених першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня між подружжям, які проживали у селі Старе Село, сталася чергова сварка. 20-річна дружина, яка була при надії, поїхала до батьків у село Дроздинь. А вслід за нею туди ж приїхав і 27-річний чоловік.

Після чергового з’ясування стосунків він зайшов за жінкою у спальню і взятим на кухні ножем наніс, попередньо, три удари в шию дружині. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

Знаряддя вбивства

Зловмисник, який був у стані алкогольного сп’яніння, із місця події втік — його на околиці села оперативно розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції.

За фактом умисного вбивства жінки, яка перебувала у стані вагітності, слідчими розпочато досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Криваві сліди у домі

Причетного до скоєного особливо тяжкого злочину затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося про те, що в Полтавській області чоловік задушив дружину лосинами і намагався переконати суд, що зробив це ненавмисне – буцімто, вбита любила насилля під час сексу, і він просто "не розрахував сили".