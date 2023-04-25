Зарізав дружину з малою дитиною і своїх батьків, а потім наклав на себе руки - кривава трагедія у Польщі

Поліція підозрює загиблого батька сімейства

У Польщі знову сталося страшне вбивство, однак цього разу жертвами були члени не української, а польської родини. У містечку Ходзеж на заході країни знайшли тіла п’яти чоловік в будинку.

Як пише місцеве видання Onet, убитих знайшли у понеділок, 24 квітня, ввечері. Мертвими були батьки з маленькою дитиною та двоє людей похилого віку. Слідчі впевнені, що це вбивство із самогубством. Поліція підозрює, що знаряддям убивства був ніж. Тіло дружини було зв’язане, а у загиблих - різані рани.

При цьому поліцейські вважають, що зловмисник не тікав з місця злочину, а наклав на себе руки. Також невідомо, де саме та коли вбивця розправився із своїми жертвами. У злочині підозрюють 41-річного батька сімейства Кшиштофа А. Він мав приїхати до Ходзежа два місяці тому із дружиною та 4-місячним сином, щоб доглядати за 73-річним батьком.

Будинок, де знайшли убите сімейство

Однак замість догляду, чоловік убив своїх батьків, а також дружину з дитиною, вважають в окружній прокуратурі Познані. Мотив злочину залишається невідомим. Нині заплановані експертизи, які мають встановити обставини кривавого інциденту. Тіла родини знайшов родич, який не міг зв’язатися із сім’єю. Тому сам приїхав у гості. За словами сусідів, родина була тиха і пристойна. Однак і доволі закрита.

Нагадаємо, що у місті Бидгощ взимку сталася страшна трагедія з родиною українських біженців. У квартирі знайшли тіла двох чоловіків-українців. А також двох травмованих жінок. А влітку 2022 року в одному з польських містечок вбили українку. До будинку, де жили дві наші громадянки прийшли невідомі чоловіки, які після розмови пустили у хід ніж. Виявилося, що один був українцем, а інший — без документів.