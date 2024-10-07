Гість вдарив ножем нареченого під час весільного застілля під Житомиром

Чоловіка госпіталізували

Яке весілля може бути без бійки? Такого, кажуть, не буває. Але деколи святкові сутички виходять далеко за межі звичайної метушні.

Саме така ситуація сталася нещодавно на Житомирщині, де весільне святкування закінчилося лікарняним ліжком для нареченого та кримінальною справою для одного з гостей. Про це повідомляють у поліції області.

Сварка на весіллі закінчилась різаниною

5 жовтня під час святкування весілля один із запрошених гостей вступив у конфлікт з нареченим. Словесна перепалка швидко переросла у фізичне протистояння, яке закінчилося трагічно — 51-річний чоловік схопив ніж та завдав 22-річному нареченому поранення в область живота.

Медики негайно госпіталізували постраждалого до лікарні. Підозрюваного затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували дії нападника за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

У ході розслідування з'ясувалося, що затриманий раніше вже мав проблеми із законом. Чоловік притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за злочини проти життя та здоров'я особи.

Наразі підозрюваному оголошено про підозру. Речовий доказ — ніж — вилучено. Чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

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