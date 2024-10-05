Жінка в муках померла внаслідок візиту до косметолога в Харкові

Скарги пацієнтки на погане самопочуття були проігноровані

У Харкові косметологиня з необережності вбила свою клієнтку. Жінка, не маючи закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації на проведення анестезії, ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії в короткий проміжок часу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області. Інцидент стався ще 16 березня поточного року. Нині правоохоронці зібрали всі необхідні докази і повідомили 33-річній косметологині про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

"Клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Під час процедури застосовується місцева анестезія. Косметологиня не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити лазерний ліполіз, який належить до процедур з хірургічним втручанням", — йдеться у повідомленні поліції.

Косметологиня зробила фатальну помилку, ввівши пацієнтці надмірну дозу знеболювального. За короткий час жінці зробили близько 20 уколів, перевищивши безпечну норму препарату аж у 15 разів.

Коли пацієнтка поскаржилася на погане самопочуття, косметологиня проігнорувала її слова і продовжила вводити ліки. Потім вона просто вийшла з кабінету, залишивши хвору саму на 15 хвилин.

За цей час жінці стало ще гірше. Вона кричала, не могла дихати, у неї почались галюцинації та судоми. Навіть коли пацієнтка знепритомніла, їй давали лише ліки проти алергії. Швидку викликали запізно — жінка померла дорогою до лікарні.

Експерти встановили, що причиною смерті стало отруєння анестетиком — тим самим препаратом, який вводили жінці в надмірній кількості.

На підставі зібраних доказів слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області 33-річній косметологині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Для довідки: лазерний ліполіз це пластична процедура по корекції контурів обличчя і тіла, заснована на використанні низькоінтенсивних лазерних променів, які руйнують жирові клітини, доводячи їх до стану емульсії.

Пізніше продукти розщеплення жиру виводяться з організму природним шляхом, без хірургічного втручання. Процедура спрямована на зменшення об'ємів тіла та корекцію фігури. Процедура також відома як лазерна ліпосакція.

Вартість лазерної ліпосакції залежить від зони тіла, де проводитиметься процедура. Наприклад, в одному з медичних центрів Києва лазерний ліполіз стегон коштує від 4 тис. грн, тоді як ліпосакція обличчя обійдеться у 10 000 грн. і більше.

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