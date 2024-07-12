Жорстоке вбивство в Києві: чоловік зарізав свого товариша, а потім відтягнув тіло до смітника (фото)

Понад 20 ножових поранень було на тілі потерпілого

У Києві судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та приховуванні злочину. Обвинувачений під час конфлікту наніс товаришу чисельних ножових поранень, інший допоміг приховати скоєне.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі, виявлено тіло невстановленого чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Співробітники поліції затримали двох чоловіків, причетних до вчинення злочину.

Як з'ясувало слідство, 50-річний киянин під час застілля у квартирі почав сваритися зі своїм товаришем. Зловмисник накинувся на потерпілого з ножем та завдав йому численних поранень, внаслідок яких той помер.

Після скоєння вбивства фігурант попросив 46-річного знайомого допомогти йому приховати сліди злочину. Чоловіки витягнули тіло загиблого на вулицю та залишили біля сміттєвих баків.

Знаряддя злочину

Судово-медична експертиза встановила, що на тілі потерпілого було понад 20 ножових поранень.

На місці злочину

"Слідчі повідомили 50-річному зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Його 46-річному спільнику, який допомагав приховати злочин, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 ККУ", — зазначають у поліції.

Досудове розслідування вже завершили

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці підкреслюють, що досудове розслідування вже завершено, а обвинувальні акти скеровано суду для розгляду.

Фігуранти справи

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині затримали чоловіка, який забив до смерті ногами свого товариша. Після скоєння злочину він тиждень ховався в лісі.