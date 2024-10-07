Гость ударил ножом жениха во время свадебного застолья под Житомиром

Мужчину госпитализировали

Какая свадьба может быть без драки? Такого, говорят, не бывает. Но порой праздничные стычки выходят далеко за пределы обычной суеты.

Именно такая ситуация произошла недавно в Житомирской области, где свадебное празднование закончилось больничной койкой для жениха и уголовным делом одного из гостей. Об этом сообщают в полиции области.

Ссора на свадьбе закончилась резней

5 октября во время празднования свадьбы один из приглашенных гостей вступил в конфликт с женихом. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние, которое закончилось трагически — 51-летний мужчина схватил нож и нанес 22-летнему ранению в область живота.

Медики немедленно госпитализировали пострадавшего в больницу. Подозреваемый был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали действия нападающего по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее имел проблемы с законом. Мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья человека.

Подозреваемому объявлено о подозрении. Вещественное доказательство – нож – изъято. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

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