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Гость ударил ножом жениха во время свадебного застолья под Житомиром

Автор
Ирина Мазуренко
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Гость ударил ножом жениха во время свадебного застолья под Житомиром Новость обновлена 07 октября 2024, 12:35

Мужчину госпитализировали

Какая свадьба может быть без драки? Такого, говорят, не бывает. Но порой праздничные стычки выходят далеко за пределы обычной суеты.

Именно такая ситуация произошла недавно в Житомирской области, где свадебное празднование закончилось больничной койкой для жениха и уголовным делом одного из гостей. Об этом сообщают в полиции области.

Ссора на свадьбе закончилась резней

5 октября во время празднования свадьбы один из приглашенных гостей вступил в конфликт с женихом. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние, которое закончилось трагически — 51-летний мужчина схватил нож и нанес 22-летнему ранению в область живота.

Медики немедленно госпитализировали пострадавшего в больницу. Подозреваемый был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали действия нападающего по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее имел проблемы с законом. Мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья человека.

Подозреваемому объявлено о подозрении. Вещественное доказательство – нож – изъято. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что женщина в муках скончалась в результате визита к косметологу в Харькове. Косметологиня ввела клиентке большое количество местной анестезии в короткий промежуток времени.

Теги:
#Житомир #Убийство #Украинна #Замах на вбивство