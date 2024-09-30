У Львові дитина засунула руку в м’ясорубку і не змогла дістати: як її рятували (фото)

Для проведення операції з порятунку знадобилася акумуляторна болгарка

До лікарні Львова поступила трирічна дитина із затиснутою рукою в електром’ясорубці. Медики разом із рятувальниками спільними силами допомогли хлопчику звільнитися.

Про це розповіли у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Зазначається, що інцидент трапився 29 вересня приблизно о 19.00.

У цей час до приймального відділення лікарні святого Миколая поступила дитина, якій терміново потрібна була допомога. Медикам допомагали також рятувальники, які за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки.

В результаті операція зі звільнення руки хлопчика пройшла успішно. Рятувальники також надрукували відповідні фотографії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього літа в Ірпені Київської області чоловік застряг у металевому паркані й не зміг самостійно звільнитися. На допомогу йому довелося викликати рятувальників. Як виявилося, 76-річний місцевий житель застряг у паркані однією ногою і не зміг її дістати. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли йому за допомогою акумуляторного розтиску. У ДСНС показали відповідні фото.