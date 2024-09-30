Дикий звір спричинив смертельну аварію на Львівщині (фото)

Тварина раптово вибігла на дорогу

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася на Львівщині, забравши життя водія легковика. Інцидент трапився на автошляху поблизу села Річки у Львівському районі.

Автомобіль, зіштовхнувшись із великою рогатою худобою, злетів у кювет та перекинувся. Наслідки аварії виявилися фатальними для 47-річного чоловіка за кермом, який загинув на місці події. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України.

47-річного водія затисло у понівечених конструкціях авто. Рятувальники оперативно прибули на місце події та застосували гідравлічний інструмент для деблокування постраждалого. Проте чоловік помер від отриманих травм ще до прибуття медиків. Крім того, двоє пасажирів, які перебували в автомобілі, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

На фотографіях з місця аварії видно, що тварина, з якою зіткнувся автомобіль, також постраждала. Бик лежав при свідомості на узбіччі дороги. У задній частині його тіла помітні ушкодження.

Раніше в Україні вже траплялися подібні трагічні інциденти. Зокрема, нещодавно при схожих обставинах загинув радник Міністерства стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник, відомий за позивним "Локі". Він разом із дружиною загинув у ДТП на Житомирщині, коли повертався з робочого відрядження. За наявною інформацією, причиною тієї аварії також стала тварина, яка раптово вибігла на дорогу.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що автобус з військовими розбився у серйозній ДТП під Львовом. Є загиблі.