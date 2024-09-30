Дикий зверь стал причиной смертельной аварии на Львовщине (фото)

Животное внезапно выбежало на дорогу

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине, унеся жизнь водителя легковушки. Инцидент произошел на автодороге у села Речки во Львовском районе.

Автомобиль, столкнувшись с крупным рогатым скотом, взлетел в кювет и опрокинулся. Последствия аварии оказались роковыми для 47-летнего мужчины за рулем, погибшим на месте происшествия. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины.

47-летнего водителя зажало в изуродованных конструкциях авто. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и применили гидравлический инструмент для деблокирования пострадавшего. Однако мужчина скончался от полученных травм до прибытия медиков. Кроме того, двое пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы разной степени тяжести.

На фотографиях с места аварии видно, что животное, с которым столкнулся автомобиль, также пострадало. Бык лежал в сознании на обочине дороги. На задней части его тела заметны повреждения.

Ранее в Украине уже происходили подобные трагические инциденты. В частности, недавно при схожих обстоятельствах погиб советник Министерства стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник, известный по позывному "Локи". Он вместе с женой погиб в ДТП на Житомирщине, когда возвращался из рабочей командировки. По имеющейся информации, причиной той аварии также стало животное, внезапно выбежавшее на дорогу.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что автобус с военными разбился в серьезном ДТП во Львове. Есть погибшие.