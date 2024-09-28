Вантажівка влетіла у блокпост: у ДПТ на Рівненщині загинув поліцейський (фото)

У чоловіка залишився 16-річний син

У суботу, 28 вересня, на Рівненщині сталась ДТП, внаслідок якої загинув поліцейський Сергій Трум. Під час його служби у блокпост на великій швидкості врізалась вантажівка.

Про це повідомляє поліція Рівненської області. Зазначається, що Сергій працював у правоохоронних органах майже 20 років.

"Життя старшого сержанта поліції Сергія Трума, поліцейського-водія взводу №2 роти конвойної служби ГУНП в Рівненській області, забрала дорожньо-транспортна пригода. Нічне чергування стало останнім у його житті", — йдеться у повідомлені.

Вантажівка врізалась у блокпост, де несли службу поліцейські та військові. Трум отримав важкі травми, від яких помер. Також лікарі наразі борються за життя співробітника ВСП.

Зазначається, що службу в поліції Сергій почав у 2005 років. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції та конвойній службі. З травня цього року він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції "Хижак".

Що відомо про ДТП

Автопригода сталася у суботу, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Слідчі встановили, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, врізався у блокпост на кордоні Рівненської та Житомирської областей. Причини ДТП достеменно не відомі.

"Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не зміг", — йдеться у повідомлені поліції.

Зазначається, що також внаслідок ДТП пошкоджено службове авто поліцейського офіцера, правоохоронець не постраждав. Вантажівка була з цистерною, наповненою газом, розгерметизація не відбулась.

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