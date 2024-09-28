Грузовик влетел в блокпост: в ДПТ в Ровенской области погиб полицейский (фото)

У мужчины остался 16-летний сын

В субботу, 28 сентября, в Ровенской области произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский Сергей Трум. Во время его службы в блокпост на большой скорости врезался грузовик.

Об этом сообщает полиция Ровенской области. Отмечается, что Сергей работал в правоохранительных органах около 20 лет.

"Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ровенской области, забрало дорожно-транспортное происшествие. Ночное дежурство стало последним в его жизни", — говорится в сообщении.

Грузовик врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. Трум получил тяжелые травмы, от которых скончался. Также врачи борются за жизнь сотрудника военной службы правопорядка (ВСП).

Отмечается, что службу в полиции Сергей начал в 2005 году. За его плечами работа в патрульной службе, группе реагирования патрульной полиции и конвойной службе. С мая этого года он был командирован в состав боевого подразделения патрульной полиции "Хищник".

Что известно о ДТП

Авария произошла в субботу, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Следователи установили, что водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель Кременчуга, врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей. Причины ДТП точно не известны.

"В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру — трезвый. Из-за шокового состояния объяснить пока ничего не смог", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что также в результате ДТП поврежден служебный автомобиль полицейского офицера, правоохранитель не пострадал. Грузовик был с цистерной, наполненной газом, разгерметизации не было.

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