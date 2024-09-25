Під колесами авто у Тернополі загинула дитина: трагедія розділила тернополян (відео)

Думки тернополян щодо винуватця трагедії розділились

23 вересня на вулиці Симоненка у Тернополі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. 13-річний хлопець на велосипеді потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Tiguan. Попри зусилля медиків, підліток помер у лікарні через кілька годин після аварії. Ця подія буквально пересварила майже все місто. Місцеві мешканці сперечалися через те, хто на їхню думку, винен в аварії — водійка, яка не загальмувала, чи дитина, яка вискочила на пішохідний.

Згідно з повідомленням Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, аварія сталася близько 8:42 ранку. Попередні дані свідчать, що хлопець переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переході. Водійка автомобіля не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на школяра.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або безстроково.

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", загиблий хлопець навчався в школі на масиві "Сонячний", неподалік від місця аварії. Водійка — жителька передмістя Тернополя, офіційно безробітна, займається підприємницькою діяльністю.

За попередньою версією поліції, водійка Volkswagen не перевищувала швидкість. Вона зупинилася перед пішохідним переходом, пропустила пішохода і почала рушати. В цей момент хлопець раптово виїхав на перехід. Ця інформація підтверджується відеозаписами з камер спостереження та свідченнями очевидців.

Відео опубліковане у телеграм-каналі "Труха". Обережно! Ролик може шокувати.

Трагедія викликала гострі дискусії серед тернополян. Одні звинувачують водійку в неуважності, інші вказують на необережність хлопця та відповідальність батьків за навчання правил дорожнього руху.

Старший інспектор управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк нагадала, що згідно з Правилами дорожнього руху, рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Крім того, велосипедистам заборонено переїжджати пішохідні переходи, якщо там не встановлені спеціальні знаки та розмітка для велосипедного руху.

У справі призначено ряд експертиз: автотехнічну, транспортно-трасологічну, фототехнічну і судово-медичну. Водійку затримали 23 вересня. За інформацією "20 хвилин", 24 вересня, в день свого 50-річчя, жінці вручили пыдозру у скоєнні смертельної ДТП.

Раніше "Телеграф" також писав, що на Тернопіллі вимагають чесного розслідування смертельної ДТП з адвокатом. Рідні постраждалих і активісти впевнені: саме він винен у ДТП з тяжкими наслідками, але мають сумніви в справедливому покаранні.