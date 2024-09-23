Изнасиловал в подземном переходе: мужчина в Киеве напал на девушку (фото)
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Подозреваемый уже совершал аналогичное преступление в Донецкой области
В Киеве мужчина изнасиловал в подземном переходе 23-летнюю девушку и забрал у нее 4 тысячи гривен. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, что 37-летний мужчина угрожал девушке лезвием канцелярского ножа.
"В Голосеевское управление полиции обратилась киевлянка и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, забрал деньги и изнасиловал. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, патрульные и оперативные работники", — говорится в сообщении.
Потерпевшая рассказала полиции, что когда она возвращалась с работы домой по пешеходному подземному переходу к ней сзади подошел незнакомый мужчина. Он приставил к ее шее лезвие от канцелярского ножа, забрал у нее четыре тысячи гривен и изнасиловал.
В ходе расследования этого дела полицейские выяснили, что 37-летний злоумышленник проживает в столице и раньше уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Донецкой области.
Полиция задержала фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины – изнасилование и по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения.
В настоящее время подозреваемый арестован, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецкой области мужчине, который напитал и изнасиловал 15-летнего парня, объявили подозрение.