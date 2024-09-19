Не поділили дитину: на Одещині чоловік підрізав колишнього зятя знайомої (фото)

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі

В Ізмаїлі Одеської області чоловік поранив ножем іншого. Це сталося під час сварки між його знайомою та її колишнім зятем.

По це повідомила пресслужба поліції Одеської області. Там зазначили, що інцидент стався кілька днів тому.

За даними правоохоронців, 24-річного ізмаїльця покликала колишня теща, щоб врегулювати питання щодо місця проживання онучки. На зустріч, яка відбулася у середмісті, жінка прийшла зі своїм 23-річним знайомим.

Розмова між колишніми родичами переросла у сварку, в яку втрутився знайомий жінки. Він дістав з кишені ніж і вдарив ним на 23-річного чоловіка в живіт.

Після цього фігурант втік з місця події та викинув знаряддя злочину. Потерпілий сам звернувся до медичного закладу, де знаходиться і досі. Медики діагностували йому проникаюче поранення передньої черевної стінки.

Особу зловмисника встановили за кілька годин та розшукали його й викинутий ним ніж. Молодик зізнався у скоєному лише після того, як поліцейські зібрали неспростовні докази його вини.

Стосовно підозрюваного порушено справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, в Одеській області сталося жорстоке вбивство. Тіло 16-річної Олени Пелін у неділю, 8 вересня, знайшли у місцевій водоймі.