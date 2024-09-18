Міг бути під наркотиками: у Києві затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на заправці (фото)

Затриманому вручили підозру за чотирма статтями

Чоловік, який вчинив стрілянину на заправці у Києві, отримав підозру. Йому загрожує покарання в вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у соцмережі Facebook. Зазначається, що 41-річному зловмиснику інкримінують звинувачення одразу за чотирма статтями: умисне вбивство з корисливими мотивами, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

Там нагадали, що напад на заправку у Святошинському районі стався близько 7 години ранку 18 вересня. Там чоловік вистрілив із рушниці у 65-річного місцевого жителя, забрав його сумку та поїхав з місця пригоди на автомобілі вбитого.

Затримати зловмисника вдалося неподалік місця скоєння злочину, а правоохоронці не виключають, що він перебував під дією наркотичних засобів.

Автомобіль загиблого знайшли на території гаражного кооперативу. У будинку затриманого та його гаражі знайшли гранату та патрони, зараз їхнє походження встановлюється.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині було холоднокровно вбито молодого чоловіка. Його труп зловмисник планував поховати у дворі свого будинку і з цією метою навіть викопав могилу.