Голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку в Ірпені: в поліції прокоментували інцидент (відео)

Причини падіння невідомі

У четвер, 19 вересня, у мережі опублікували відео, на якому голий чоловік впав із 5-го поверху Ірпінського фахового коледжу НУБіП України.

Відео опублікували в телеграм-каналі. На кадрах видно, що чоловік намагався спуститися, але зірвався та впав. Очевидці кажуть, що чоловік живий, але отримав переломи кінцівок.

Проте у коментарі "Телеграфу" у поліції заявили, що чоловік, який випав з вікна має важкий стан, він перебуває у лікарні, за його життя борються медики.

На запитання кореспондентки, чи має чоловік відношення до цього навчального закладу, у поліції відповіли, що він не є студентом. А також, що саме стало причиною падіння, наразі невідомо. На місці події працює поліція, вони опитують свідків, а також зʼясовують всі деталі і причини випадку, пояснили "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві літня жінка випала з 4-го поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на вулиці Милославській у Деснянському районі столиці. Невідомо чи було самогубство, чи нещасний випадок. У ЗМІ зазначають, що жінка загинула.