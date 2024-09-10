Пригостив морозивом і задушив: чоловік познущався з 16-річної дівчини на Одещині (фото, відео)

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одеській області сталося жорстоке вбивство. Тіло 16-річної Олени Пелін у неділю, 8 вересня, знайшли у місцевій водоймі.

Правоохоронці уже затримали підозрюваного у скоєному. Про це пресслужба Головного управління національно поліції в Одеській області повідомила на своєму офіційному сайті.

За даними поліції, тривогу забила тітка Олени. Вона зателефонувала на спецлінію "102" та розповіла, що 8 вересня племінниця пішла з дому і перестала відповідати на дзвінки. Співробітники правоохоронних органів негайно розпочали пошуки, які тривали кілька годин.

Вночі тіло дівчини знайшли у водоймі неподалік села. На тілі були помітні ознаки насильницької смерті, зазначається у повідомленні.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Попередні дані вказують на удушення.

У ході розслідування з'ясувалося, що Олена спілкувалася з 33-річним односельцем. За версією слідства, чоловік "пригостив дівчину морозивом, після чого почав до неї чіплятися". Коли Олена почала пручатися, зловмисник задушив її. Аби приховати злочин, він скинув тіло у водойму, кажуть правоохоронці.

Підозрюваного затримано, він зізнався у скоєному та дав свідчення щодо обставин злочину. Зараз слідчі готують офіційні документи, щоб оголосити затриманому про підозру у навмисному вбивстві. Найближчим часом суд має прийняти рішення щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного на час слідства. За ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває. Правоохоронці проведуть низку додаткових експертиз, результати яких можуть вплинути на остаточну кваліфікацію злочину.

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