Вогнегасник вибухнув у Львівському коледжі: постраждали студенти, подробиці (відео)

Обставини вибуху в укритті встановлюються

У вівторок, 17 вересня, у Львові в одному з коледжів вибухнув порошковий вогнегасник. Постраждало щонайменше четверо дівчат 15 років.

У мережі вже публікують наслідки вибуху, зазначаючи, що інцидент стався на Городоцькій,195. Дівчата отримали травми середньої тяжкості, вони шпиталізовані.

У міській раді Львова додали, що вибух пролунав у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи. Вогнегасник здетонував в укритті під час повітряної тривоги, коли там перебували діти. За словами очевидців, він впав.

"Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші безпечні приміщення. На місці працюють рятувальники", — повідомили в міській раді.

Зазначається, що разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу.

"До Лікарні Святого Миколая каретою швидкої допомоги доправили чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху порошкового вогнегасника. Усі пацієнтки – у стані середньої важкості. Наразі наші медики надають їм необхідну допомогу", — кажуть у Першому медичному об'єднані Львова, пише ZAXID.NET.

У ДСНС Львівщини давали, що рятувальники не залучалися, а усім постраждалим вже надається допомога.

Керівник відділу професійної освіти Львівської міськради Богдан Іванусь наголосив: "Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо".

Водночас у мережі додаю, що коли поліція прибула на місце події охоронець коледжу нібито одразу не пустив копів в заклад освіти.

"Також студентам не хотіли давати воду та не надавали першу допомогу, говорячи, що це панічна атака", — йдеться у повідомлені місцевого пабліка.

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