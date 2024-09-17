У бойовиків "Хезболли" у Лівані вибухнули пейджери: постраждалих тисячі, фото та відео (оновлено)

У лікарнях Бейрута твориться справжній хаос

У вівторок, 17 вересня, в Лівані сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення після того, як у районі Дахія в Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери. Всього постраждали понад 4000 людей.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану. Водночас міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявив, що було поранено близько 4000 людей поранено та 11 — загинули. Представники "Хезболли" заявляють, що серед загиблих лише троє належать до їхнього угрупування.

Попередньо відомо, що 400 осіб перебувають у важкому стані, а у 500 проблеми з зором після вибуху. Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа Ас-Судані наказав направити іракські бригади медичної та екстреної служб у Ліван.

Також відомо, що авіакомпанії почали скасовувати рейси до Ізраїлю, передбачаючи можливу відплату з боку "Хезболли". Зокрема, Air France скасувала рейси Тель-Авів-Париж на наступні 48 годин, а німецька авіакомпанія Lufthansa негайно припинила польоти до Ізраїлю.

В ООН вже відреагували на подію та зазначили, що надзвичайно стурбовані вибухами пейджерів та засуджують загибель цивільних людей. А у США поспішили заявити, що не мають нічого спільного з інцидентом.

"США не були в цьому замішані. США не знали про цей інцидент заздалегідь, і зараз ми збираємо інформацію", — сказав речник Держдепартаменту Метью Міллер під час пресконференція.

Зазначимо, що представник "Хезболли" на умовах анонімності сказав Reuters, що підрив пейджерів був "найбільшим порушенням безпеки", якого зазнало угрупування за майже рік війни з Ізраїлем. Своєю чергою ізраїльські військові відмовилися коментувати запити агентства щодо вибухів.

Агентство Mehr повідомило, що в результаті одного з вибухів постраждав посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Reuters не зміг підтвердити цю інформацію.

Моджтаба Амані

Журналіст Reuters бачив, як машини швидкої допомоги мчать південним передмістям столиці Бейрута, який вважається оплотом "Хезболли". Джерело служби безпеки повідомило, що пристрої також вибухали на півдні Лівану.

На кадрах можна побачити, що постраждалі мають характерні травми рук, в області стегон та інших місцях, де в момент вибуху знаходилися пристрої зв'язку. Військовий аналітик Елайджа Маньє повідомив телеканалу Al Jazeera, що "Хезболла" активно використовує пейджери, щоб не допустити перехоплення Ізраїлем повідомлень. Він також припустив, що пристрої могли бути попередньо зламані перед тим, як їх поширили серед членів "Хезболли".

Агентство Associated Press наводить висловлювання неназваного представника "Хезболли", який звинуватив у цьому Ізраїль. "За цим інцидентом стоїть Ізраїль", — сказав він.

Нагадаємо, трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 17 вересня на Львівщині. На автошляху Львів-Тернопіль у місті Золочів зіткнулися легковик та вантажівка.