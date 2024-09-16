У Харкові чоловік кинув гранату у знайомого: подробиці (фото)

Суперечка закінчилась вибухом

У Харкові під час суперечки чоловік кинув з балкона у знайомого бойову гранату. Внаслідок вибуху потерпілий отримав серйозні травми.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що інцидент стався 14 вересня у будинку по вул. Героїв Праці.

Слідство з'ясувало, що під час розмови між 43-річним харків'янином та його 34-річним знайомим виник конфлікт. Після чого підозрюваний зайшов до кімнати та взяв гранату РГД-5, яку незаконно зберігав у себе вдома. Повернувшись на балкон, він висмикнув запобіжну чеку з кільцем і кинув бойовий припас у бік свого співрозмовника. При цьому підозрюваний знаходився на балконі першого поверху, а його товариш — на вулиці.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав значні тілесні ушкодження, але завдяки вчасній медичній допомозі швидкої чоловік вижив. Зловмисника затримано. Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що підозрюваний — харків'янин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Він звинувачувався у незаконному обігу наркотичних засобів та крадіжці.

Наразі 43-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на умисне вбивство та придбання, зберігання бойового припасу без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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