"Все усіяно тілами": армія РФ могла "зловити" жорсткий приліт по полігону (відео)

Щонайменше 50 окупантів ліквідовано

Росіяни у мережі скаржаться на удар по військовому полігону. Його нібито завдано у понеділок, 15 вересня, українськими бійцями на Донецькому напрямку.

Офіційної інформації з цього приводу поки що немає. Але про це вже почали писати у z-каналах у месенджері Telegram.

Згідно з їхніми повідомленнями, щонайменше 50 окупантів ліквідовано.

Інформацію про новий приліт повідомив один із підписників. Він є чинним солдатом армії РФ. Сам мешкає у Петрівському районі окупованого Донецька.

"По полігону, на якому постійно проходять навчання, було завдано удару. Усе усеяно тілами людей, які повірили Путіну, і вирішили заробити грошей... Саме це відео вчорашнє. Надіслав його друг з полігону. Свіжа партія, так би мовити. Але не остання. ", — йдеться у повідомленні.

Полігон, який нібито потрапив під удар, знаходиться біля донецької окружної дороги. У пості стверджується, що він обстрілюється регулярно. Але командування ЗС РФ це взагалі не турбує.

"Просто пишуть "зникли безвісти", і гроші ніхто не виплачує. Це відбувається через тупість і недбалість командирів." скаржаться росіяни.

Інформатор повідомив, що сам побоюється їздити на полігон. Проте наказ є наказом. За його невиконання – розстріл.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ розробили нову тактику у Курській області.