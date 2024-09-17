У боевиков "Хезболлы" в Ливане взорвались пейджеры: пострадавших более двух тысяч, фото и видео (обновлено)

В больницах Бейрута творится настоящий хаос

Во вторник, 17 сентября, в Ливане сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения после того, как в районе Дахия в Бейруте взорвались их портативные пейджеры. Всего пострадали более 1000 человек.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана. В то же время министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что ранены более 2750 человек ранены и 9 — погибли. Представители "Хезболлы" заявляют, что среди погибших только трое принадлежат к их группировке.

В ООН уже отреагировали на событие и отметили, что очень обеспокоены взрывами пейджеров и осуждают гибель гражданских людей. А в США поспешили заявить, что не имеют ничего общего с инцидентом.

"США не были в этом замешаны. США не знали об этом инциденте заранее, и на данный момент мы собираем информацию", — сказал спикер Госдепартамента Метью Миллер во время пресс-конференции.

Отметим, что представитель "Хезболлы" на условиях анонимности сказал Reuters, что подрыв пейджеров был "наибольшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем. В свою очередь израильские военные отказались комментировать запросы агентства насчет взрывов.

Агентство Mehr сообщило, что в результате одного из взрывов пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Reuters не смог подтвердить эту информацию.

Моджтабо Аммани

Журналист Reuters видел, как машины скорой помощи мчатся по южному пригороду столицы Бейрута, который считается оплотом "Хезболлы". Источник службы безопасности сообщил, что устройства взрывались также на юге Ливана.

На кадрах можно увидеть, что у пострадавших характерные травмы рук, в области бедер и других местах, где в момент взрыва находились устройства связи. Военный аналитик Элайджа Манье сообщил телеканалу Al Jazeera, что "Хезболла" активно использует пейджеры, чтобы не допустить перехвата Израилем сообщений. Он также предположил, что устройства могли быть предварительно сломаны перед тем, как они были распространены среди членов "Хезболлы".

Агентство Associated Press приводит высказывания неназванного представителя "Хезболлы", обвинившего в этом Израиль. "За этим инцидентом стоит Израиль", — сказал он.

Напомним, трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 сентября во Львовской области. На автодороге Львов-Тернополь в городе Золочев столкнулись легковушка и грузовик.