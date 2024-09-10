Угостил мороженым и задушил: мужчина поиздевался над 16-летней девушкой в Одесской области (фото, видео)

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

В Одесской области произошло жестокое убийство. Тело 16-летней Елены Пелин в воскресенье, 8 сентября, обнаружили в местном водоеме.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершенном. Об этом пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области сообщила на своем официальном сайте.

По данным полиции, тревогу забила тетя Елены. Она позвонила по телефону на спецлинию "102" и рассказала, что 8 сентября племянница ушла из дома и перестала отвечать на звонки. Сотрудники правоохранительных органов немедленно приступили к поискам, которые длились несколько часов.

Ночью тело девушки обнаружили в водоеме возле села. На теле были видны признаки насильственной смерти, отмечается в сообщении.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительные данные указывают на удушение.

В ходе расследования выяснилось, что Елена общалась с 33-летним односельчанином. По версии следствия, мужчина "угостил девушку мороженым, после чего начал к ней приставать". Когда Елена начала сопротивляться, злоумышленник задушил ее. Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в водоем, говорят правоохранители.

Подозреваемый задержан, он признался в содеянном и дал показания об обстоятельствах преступления. Сейчас следователи готовят официальные документы, чтобы объявить задержанному о подозрении в умышленном убийстве. В ближайшее время суд должен принять решение об избрании меры пресечения для подозреваемого на время следствия. По ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается. Правоохранители проведут ряд дополнительных экспертиз, результаты которых могут повлиять на окончательную квалификацию преступления.

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