На Київщині жінка згоріла живцем у дворі власного будинку (фото)

Бездиханне тіло було виявлено на згарищі

У Вишгородському районі Київської області сталася трагедія — тут на подвір'ї власного будинку згоріла 82-річна жінка. Як з'ясувалося, вона палила сухостій, але потрапила у вогняну пастку і не змогла вибратися.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини. Українців закликали не спалювати суху траву та нагадали, що за це їм загрожує значний штраф.

Трагічний випадок трапився у селі Сукачі Вишгородського району. Тут було виявлено обгорілий труп 82-річної жінки.

Рятувальники отримали інформацію, що на території приватного домоволодіння горить суха трава. Площа загоряння складала близько 0,9 га.

Прибувши на виклик бійці ДСНС оперативно розпочали ліквідацію спалаху. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили труп 82-річної господарки будинку, яка вирішила навести порядки у дворі та почала спалювати суху траву.

Якоїсь миті жінка втратила контроль над ситуацією, опинилася в осередку пожежі та згоріла живцем. Її обвуглений труп і виявили рятувальники.

Аналогічний випадок стався нещодавно у селі Волосінь Бучанського району. Там під час випалювання бур’янів загинула 81-річна жінка.

Трагедія сталася у селі Сукачі

Рятувальники нагадали, що в Україні заборонено законодавчому рівні спалювати суху рослинність. Пожежі в екосистемах можуть спричинити важкі наслідки, у тому числі неконтрольоване поширення вогню на будинки та інші споруди.

Крім того, вогонь руйнує родючий шар ґрунту, а також може спричинити загибель тварин та людей.

"Адміністративна відповідальність за випалення стерні, лук, пасовищ та опалого листя становить від 3060 до 6120 гривень. Якщо ви помітили спалах на відкритих територіях — повідомите про це Службу порятунку за номером 101", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вночі у Києві невідомі підпалили військовий автомобіль. Вогонь перекинувся на інші машини та транспортні засоби отримали суттєві ушкодження.