На очах дітей: у Києві чоловіки влаштували розбірки зі стріляниною (ексклюзивне відео)

Один із чоловіків отримав поранення

У Києві в районі ЖК Амурський (Голосіївський район) сталася бійка зі стріляниною. В її результаті один чоловік отримав поранення.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Що спричинило конфлікт між чоловіками невідомо.

Зазначається, що стріляв чоловік у чорному. Спочатку він намагався зупинити нападника пострілами в землю, але безрезультатно. На кадрах видно, що йому також довелося кілька разів ударити опонента по обличчю.

Попередньо відомо, що чоловік у рожевому був у стані алкогольного сп’яніння. Схоже, що одна з куль зачепила його ногу, оскільки на асфальті перед будинком утворилася калюжа крові.

Як видно на відео, бійка сталася посеред білого дня, коли на сусідньому майданчику були діти. Крім того, під час сутички чоловіки ледь не потрапили під колеса автомобіля, що проїжджав повз.

UPD: У поліції повідомили, що конфлікт стався через паркування автомобіля одного з учасників. Це переросло у бійку, під час якої власник автомобіля здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Стрілка вже затримали за статтею про хуліганство, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, відома у Дніпрі активістка та дружина військовослужбовця Леся Волобуєва розповіла, що її побив п’яний сусід. Вона розповіла, що після нападу у неї зламана права рука, розбито голову, а для обробки ран було накладено десять швів.