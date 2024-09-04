Пули попали в грудь и живот: в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания (фото, видео)

Пострадавший был госпитализирован

Мужчине, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, сообщили о подозрении. Злоумышленник произвел около пяти выстрелов в охранника парковки и серьезно ранил мужчину.

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы. Подробности дела рассказали в пресс-службе Прокуратуры Киева.

На придомовой территории столичного ЖК "Амурский" в Голосеевском районе произошла потасовка между местным жителем и охранником парковки. Известно, что 31-летний мужчина припарковал автомобиль "Ауди" возле подъезда в котором он проживает.

К нему подошел 49-летний охранник и сделал замечание по поводу парковки. Мужчина внезапно достал травматический пистолет "Форт 17" и начал угрожать им оппоненту.

Охранник паркинга попытался отобрать у водителя оружие, однако агрессивный мужчина совершил около пяти выстрелов в его сторону. Потерпевший получил ранения грудной клетки, живота и голени. Его на "скорой" доставили в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от детской площадки на глазах большого количества свидетелей.

Стрелка 1993 года рождения задержали правоохранители и сообщили ему о подозрении в совершении хулиганства.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.