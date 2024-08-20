Мотоцикліст пролетів у повітрі декілька метрів: у Дніпрі сталась серйозна ДТП (фото, відео)

На місце аварії приїхали медики

У вівторок, 20 серпня, у Дніпрі сталася серйозна аварія за участі мотоцикліста. Керманича двоколісного транспорту з травмами госпіталізували.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний". Аварія сталася о 19:13 на перетині вулиці Незалежності та проспекту Олександра Поля.

Водій мотоцикла рухався з високою швидкістю і зіштовхнувся з легковим автомобілем. Після удару мотоцикліст вилетів на декілька метрів вперед, а автівка вʼїхала у паркан.

У мережі також з'явилося відео моменту аварії. На ньому видно, як мотоцикл на великій швидкості рухається в крайньому правому ряду проїжджої частини. На перехресті він врізається в легковий автомобіль, який рухався в зустрічному напрямку, а потім повернув ліворуч.

Наразі точно невідомо про стан постраждалого. Але травми отримані внаслідок зіткнення з авто і падіння можуть бути досить тяжкими. Також не повідомляється інших деталей аварії.

Нагадаємо, 17 червня у Києві сталася аварія за участю мотоцикліста. Чоловік на високій швидкості влетів у легковий автомобіль.

Ще одна аварія за участь мотоцикліста сталася 16 червня у місті Біла Церква на Київщині. Мотоцикліст за кермом "Maxxter" здійснював розворот та не розминувся з авто марки ВАЗ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вагітна постраждала в потрійній ДТП. А карета швидкої допомоги на шляху до неї теж розбилася.