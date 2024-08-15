Легковик на швидкості влетів у вантажівку: у ДТП у Хмельницькому загинуло подружжя, дівчина була вагітна (фото)

Хлопцеві було 24 роки, а його дружині – 21

У Хмельницькому сталася смертельна дорожньо-транспортна подія за участю легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок страшної аварії загинули двоє людей.

Інформація про це була опублікована в одному із місцевих Telegram-каналів. Зазначається, що ДТП забрало життя подружжя. Дівчина була на третьому місяці вагітності.

У пості зазначено, що легковий автомобіль на великій швидкості влетів у вантажівку, яка на той момент зупинилася, щоб повернути ліворуч. Внаслідок цього чоловік загинув на місці, а його дружина померла в реанімації.

"У жахливу аварію потрапило молоде подружжя. Чоловіку було 24 р., загинув на місці, жінці був 21 рік, вона була на третьому місяці вагітності, померла в реанімації", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих фото видно, що легковий автомобіль отримав сильні механічні пошкодження. До речі, про стан водія вантажного автомобіля не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 серпня на Хмельниччині сталася жахлива ДТП з автобусом, який віз дітей. Внаслідок події загинула одна дівчинка та її вчителька.