Лежав просто посеред дороги: у Німеччині за загадкових обставин загинув українець (фото)

Розслідування ще триває

У Німеччині стався ще один трагічний інцидент за участі українця. У неділю, 18 серпня, в Берліні загинув 41-річний громадянин України.

Як пише BILD, це сталося близько 05:00. Українець, що проживав у Франкфурті-на-Одері, ліг на правій смузі столичної вулиці Карл-Маркс-алея. Це центральний проспект у східній частині Берліна.

Чоловіка переїхав легковий автомобіль, за кермом якого знаходилася 51-річна жінка. За даними видання, вона була настільки шокована, що звернулася за медичною допомогою.

Своєю чергою у поліції повідомили, що чоловік уже лежав на дорозі, коли водійка переїхала його. За інформацією правоохоронців, чоловік був ще живий, коли сталася аварія. Він помер від травм, отриманих під час наїзду автомобіля.

Наразі залишається незрозумілим, навіщо українець ліг на проспект і як довго там знаходився. За даним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині розпочався судовий процес проти пари з України, яка вбила громадянина Латвії. 55-річний українець та його 49-річна дружина мали інвалідність, але це не завадило їм розчленити вбитого.