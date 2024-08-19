Хотів "врятувати" нетверезого товариша: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в авто поліції (фото)

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення

В ніч з 15 на 16 серпня в Баштанському районі Миколаївської області чоловік кинув гранату в авто поліцейських. Інцидент стався на території Софіївської громади.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, здійснюючи патрулювання, наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів та без номерних знаків. Щоб зупинити автівку для перевірки документів та припинення порушення правил дорожнього руху поліцейські увімкнули проблискові маячки та за допомогою гучномовця попередили водія про необхідність зупинитись.

Однак керманич легковика проігнорував вимоги поліцейських та почав збільшувати швидкість руху. Під час переслідування автомобіля правопорушників, один із його пасажирів кинув із вікна вибухівку в службовий транспорт правоохоронців.

Внаслідок вибуху в поліцейському автомобілі були пошкоджені колеса, бокове скло та утворились численні осколкові ушкодження на кузові. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій поліцейські встановили особи фігурантів. У одному з сіл громади правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль, який зловмисники заховали у господарському приміщенні.

Згодом оперативники розшукали та доставили до відділку усіх учасників події. Як пояснив 24-річний чоловік, він кинув гранату в авто правоохоронців нібито через те, що його товариш, котрий був за кермом авто, може понести відповідальність за керування легковиком у стані сп’яніння.

Слідчі затримали молодика у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Софіївка на мапі

Нагадаємо, на Одещині п'яний пенсіонер погрожував пістолетом 15-річній дівчинці на дитячому майданчику та стріляв у бік сусідів. Чоловік стверджує, що цілився у сусідський собак.