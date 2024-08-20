Мотоциклист пролетел в воздухе несколько метров: в Днепре произошло серьезное ДТП (фото, видео)

На место аварии приехали медики

Во вторник, 20 августа, в Днепре произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Водителя двухколесного транспорта с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный". Авария произошла в 19:13 на пересечении улицы Независимости и проспекта Александра Поля.

Водитель мотоцикла двигался с высокой скоростью и столкнулся с легковым автомобилем. После удара мотоциклист вылетел на несколько метров вперед, а автомобиль въехал в забор.

В сети тоже появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл на большой скорости двигается в крайнем правом ряду проезжей части. На перекрестке он врезается в легковой автомобиль, который двигался во встречном направлении, а затем повернул налево.

Пока точно неизвестно о состоянии пострадавшего. Но травмы полученные в результате столкновения с авто и падения могут быть достаточно тяжелыми. Также не сообщается других деталей аварии.

Напомним, 17 июня в Киеве произошла авария с участием мотоциклиста. Мужчина на высокой скорости влетел в легковой автомобиль.

Еще одна авария при участии мотоциклиста произошла 16 июня в городе Белая Церковь Киевской области. Мотоциклист за рулем Maxxter совершал разворот и не разминулся с авто марки ВАЗ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. А карета скорой помощи по пути к ней тоже разбилась.