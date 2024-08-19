Хотел "спасти" нетрезвого товарища: в Николаевской области мужчина бросил гранату в авто полиции (фото)

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

В ночь с 15 на 16 августа в Баштанском районе Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейских. Инцидент произошел на территории Софиевской общины.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, осуществляя патрулирование, наряд сектора реагирования патрульной полиции заметил легковой автомобиль без включенных габаритных огней и номерных знаков. Чтобы остановить автомобиль для проверки документов и прекращения нарушения правил дорожного движения, полицейские включили проблесковые маячки и с помощью громкоговорителя предупредили водителя о необходимости остановиться.

Однако водитель легковушки проигнорировал требования полицейских и начал увеличивать скорость движения. Во время преследования автомобиля правонарушителей один из его пассажиров бросил из окна взрывчатку в служебный транспорт правоохранителей.

В результате взрыва в полицейском автомобиле были повреждены колеса, боковое стекло и образовались многочисленные осколочные повреждения на кузове. Во время осмотра происшествия правоохранители нашли воронку на бетонной основе дороги, обломки от ручной гранаты и рычаг к ней.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных действий полицейские установили фигурантов. В одном из сел общины правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль, который злоумышленники спрятали в хозяйственном помещении.

Впоследствии оперативники разыскали и доставили в отдел всех участников происшествия. Как объяснил 24-летний мужчина, он бросил гранату в авто правоохранителей якобы из-за того, что его товарищ, находившийся за рулем авто, может понести ответственность за управление легковушкой в состоянии опьянения.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Софиевка на карте

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