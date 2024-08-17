У Харкові сталася смертельна ДТП: водійка на швидкості влетіла у два авто на "зустрічці" (фото та відео)

Водійка перетнула дві суцільні смуги

У суботу, 17 серпня, у Харкові сталася ДТП — водійка автомобіля Nissan протаранила два автомобілі. Вона влетіла в них "лоб у лоб".

Про аварію повідомили місцеві пабліки. Вони уточнили, що вона сталася на вулиці Малом’ясницькій, 6. Ймовірно, є щонайменше один загиблий, адже аварію назвали "смертельною".

Як видно на опублікованих відео, водійка Nissan перетнула дві суцільні смуги та буквально влетіла у зустрічні машини. Один з автомобілів сильно розбитий.

За словами очевидців, водійка Nissan нібито була у нетверезому стані. На місці працює поліція.

Як повідомляв "Телеграф", днями у Хмельницькому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль на великій швидкості влетів у вантажівку, яка в той момент зупинилася, щоб повернути ліворуч. Внаслідок цього 24-річний чоловік загинув на місці, а його 21-річна дружина померла в реанімації. Дівчина була на третьому місяці вагітності.

Також ми писали, що у селі Струмок Чернівецької області в аварію потрапив митрополит УПЦ МП Лонгін (Михайло Жар). За попередньою інформацією він був у стані алкогольного сп’яніння.