Віддали дитину у сексуальне рабство: на Дніпропетровщині затримали групу торговців дитячим порно (фото)

Їм загрожує до 15 років за ґратами

На Дніпропетровщині затримали трьох осіб за сексуальну експлуатацію дитини та торгівлю дитячою порнографією. Організатор-жінка та двоє її спільників перебувають під вартою.

Як повідомили у поліції області, факти злочинної діяльності щодо дітей виявили співробітники Департаменту міграційної поліції спільно з правоохоронцями Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки (DHS). Зловмисники знаходили покупців дитячої порнографії через Instagram. Продаж вони здійснювали через Telegram із використанням міжнародних платіжних систем.

Займалися цим "бізнесом" члени угруповання з осені 2023 року. За цей час їм удалося "заробити" близько мільйона гривень.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили факт передачі дитини чоловікам для сексуальної експлуатації. Зараз дитина перебуває у безпеці, вона отримує всю необхідну допомогу спеціалістів.

У кишеньці чохла для телефону, в якому зберігається дитяче порно, картка з молитвою "Отче наш"

По місцях проживання фігурантів пройшли обшуки. Під час них було вилучено речові докази – комп’ютери, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, а також "чорнові" записи.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження) Кримінального кодексу України. Продовжуються слідчі дії, вирішується питання про кваліфікацію дій підозрюваних за ст. 149 (Торгівля людьми) ККУ. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляв "Телеграф", у Волинській області чоловік одержав вирок за те, що переслав своїм друзям порно. На суді обвинувачений заявив, що робив це задля забави.