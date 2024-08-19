Українку знайшли мертвою на горищі будинку в Італії: її шукали кілька днів

Про зникнення жінки стало відомо кілька днів тому

В італійському місті Трієст пізно ввечері в суботу 17 серпня було виявлено мертвою 45-річну українку. Її напівголе тіло лежало на підлозі горища багатоквартирного будинку на вулиці Фабіо Северо, 20.

Згодом з’ясувалося, що загиблою була Жанна Руссу, громадянка України. Вона втекла від війни і перебувала в Італії понад рік за програмою тимчасового захисту. Про це повідомляє "Телеграф ".

Жанна, разом зі своїми двома доньками, одна з яких неповнолітня, жила в тому ж будинку в квартирі, що належала благодійній організації Італійський консорціум солідарності (ICS). Жінка була родом із Харкова. В Україні в неї залишився чоловік.

Про її зникнення кілька днів тому повідомили працівники ICS. Останні кілька днів вона не поверталася додому і не повідомляла про себе жодних звісток.

Як повідомляють італійські ЗМІ, жінка була виявлена у спідній білизні. Поруч із жінкою було знайдено халат, а також сумку з розкиданими речами. За даними поліції, на тілі жінки немає явних ознак насильства. Повідомляється, що прокуратура призначила експертизу для виключення чи підтвердження причетності третіх осіб та, отже, можливої гіпотези про вбивство.

Фото: gedistatic

Дорослий син жінки прибув на місце трагедії близько 21:00 та впізнав матір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2021 року у Трієсті знайшли мертвою 43-річну українку Аліну Труш родом із Кривого Рогу. Тоді спеціалісти причиною смерті назвали передозування наркотиками.