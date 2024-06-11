У Німеччині афганець напав на українку: бив ножем, поки не відігнали перехожі (фото)

Підозрюваного вже затримали

У Німеччині стався черговий випадок нападу на громадян України. Цього разу у Франкфурті-на-Майні була поранена 41-річна українка.

Про це пише BILD. Видання зазначає, що інцидент стався у понеділок, 10 червня.

Повідомляється, що жінка сіла на лавку в парку на березі річки Майн. Несподівано зловмисник підійшов ззаду, схопив її за плече та завдав кілька ударів ножем по голові та шиї.

Жінці вдалося відбігти на кілька метрів, але вона спіткнулася і впала. Після цього нападник знову вдарив українку ножем.

Її крики почули перехожі та кинулися на допомогу. У цей момент нападник відпустив жінку і втік. Очевидці надали постраждалій першу медичну допомогу та викликали 911.

Невдовзі поліція заарештувала за напад 19-річного афганця. Він ховався від правоохоронців у кущах. Прокуратура почала розслідування замаху на вбивство.

За даними видання, затриманий раніше ніколи не був у полі зору поліції. Його ім'я — Мохаммад Заман А.

Нагадаємо, що 10 лютого в Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста з Києва Володимира Єрмакова. Також під час нападу постраждав його друг Артем Козаченко. Згодом він помер у лікарні.