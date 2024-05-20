Черговий напад на українця: у Німеччині з ножем напали на 15-річного підлітка

Нападникам вдалося втекти з місця подій, наразі поліція веде їхній розшук

У Німеччині стався черговий напад на біженця з України. На цей раз постраждав 15-річний український підліток, на якого напали з ножем: він отримав серйозні поранення, проте німецьким лікарям вдалося його врятувати.

Про це пише німецьке видання Bild. Інцидент стався 19 травня у місті Дортмунд, де було скоєно напад на українця в ході суперечки між двома групами підлітків.

"15-річний підліток спочатку отримав поріз на шиї, потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла", – зазначає видання.

Точні причини конфлікту між двома групами невідомі. Нападникам вдалося втекти з місця подій, наразі поліція веде їхній розшук. Життю постраждалого українця нічого не загрожує.

Раніше "Телеграф" повідомляв деталі вбивства двох українок у Німеччині. До цього злочину причетна росіянка, яка вкрала доньку однієї з жертв.

Також ми писали, що суд у Німеччині 28 квітня видав ордер на арешт 57-річного росіянина, який напередодні вбив двох українців ножем. Він повстав перед слідчим суддею на вимогу мюнхенської прокуратури.

Нагадаємо, що у Німеччині через кілька років розкрили вбивство українки Оксани Ромберг у Берліні. Дівчина була косметологом. На час смерті їй було 50 років. Поліція виконала велику роботу, щоб вийти на слід убивці.