У Німеччині українці з інвалідністю вбили та розчленили латвійця: подробиці

Тіло втопили у каналі Емс-Фехте

У Німеччині розпочався судовий процес проти пари з України, яка вбила на заході країни громадянина Латвії. 55-річний українець та його 49-річна дружина мали інвалідність, але це не завадило їм розчленити вбитого.

Про це пише Bild. Зазначається, що злочинці проживали у місті Нордхорн.

За даними слідства, українці обидва мають інвалідність: у чоловіка одна нога, а жінка пересувається в інвалідному візку. Пару звинувачують у вбивстві 53-річного громадянина Латвії та розчленуванні його тіла в середині лютого.

Місцеві ЗМІ додають, що усі троє були знайомі. Проте під час спільного розпивання алкоголю в будинку українців латвієць почав чіплятися до господині. Чоловік вдарив його пляшкою по голові, завдавши іноземцю смертельне пошкодження. Налякані вбивством господарі віднесли тіло до підвалу, розпилили його циркулярною пилкою, розклали частини по пакетах і втопили їх у каналі Емс-Фехте за кількасот метрів від будинку.

Канал Емс-Фехте

Поліція знайшла та арештувала злочинців за два тижні від моменту вбивства.

Нагадаємо, що напочатку весни цього року на заході Німеччини у невеликому містечку Гоккенгайм сталося резонансне вбивство українок. Поліція понад тиждень не могла вийти на слід підозрюваних.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі затримали чоловіка за зґвалтування хлопчика.