Лежал прямо посреди дороги: в Германии при загадочных обстоятельствах погиб украинец (фото)

Расследование продолжается

В Германии произошел еще один трагический инцидент с участием украинца. В воскресенье, 18 августа, в Берлине погиб 41-летний гражданин Украины.

Как пишет BILD, это произошло около 05:00. Украинец, проживавший во Франкфурте-на-Одере, лег на правой полосе столичной улицы Карл-Маркс-аллее. Это центральный проспект в восточной части Берлина.

Мужчину переехал легковой автомобиль, за рулем которого находилась 51-летняя женщина. По данным издания, она была настолько в шоке, что обратилась за медицинской помощью.

В свою очередь в полиции сообщили, что мужчина уже лежал на дороге, когда водитель переехал его. По информации правоохранителей, мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он скончался от травм, полученных при наезде автомобиля.

Пока остается непонятным, зачем украинец лег на проспект и как долго там находился. По данному факту проводится расследование.

Напомним, в Германии начался судебный процесс против пары из Украины, убившей гражданина Латвии. 55-летний украинец и его 49-летняя жена имели инвалидность, но это не помешало им расчленить убитого.