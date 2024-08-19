Стрелял в 15-летнюю и собак: в Одесской области полиция задержала пьяного пенсионера (фото)

Мужчину подозревают в хулиганстве

В Одесской области пьяный пенсионер угрожал пистолетом 15-летней девочке на детской площадке и стрелял в сторону соседей. Мужчина утверждает, что целился в соседских собак.

Как отмечают в полиции Одесской области, инцидент произошел в городе Килия вечером 17 августа.

По словам соседей, 73-летний мужчина в нетрезвом состоянии на улице Гагарина через забор стрелял в сторону их дома. Именно поэтому они вызвали правоохранителей, задержавших преступника.

Как выяснилось позже, от соседей мужчина пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девочки. Одна из них, испугавшись револьвера, убежала, а вторая осталась.

Бабушка девочек говорит, что мужчина направил оружие на ребенка и велел сидеть, иначе застрелит.

"Девочки были к нему ближе. Одна из них начала убегать от него, но он выстрелил ей вслед. Вторая девочка была к нему ближе всех и поняла, что убегать опасно, потому что пистолет настоящий. Мужчина направил на нее оружие и сказал:" Садись, поговорим, будешь бежать – застрелю», – рассказала женщина.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, изъяли у стрелка пневматический револьвер под патрон Флобера с одним патроном. Также были изъяты 8 стреляных гильз при осмотре места происшествия. Они вместе с оружием и патроном будут направлены на экспертизу.

Пьяный пенсионер заверил полицейских, что стрелял в соседских собак, ведь они мешали ему отдыхать.

В результате инцидента никто не пострадал.

Событие квалифицировано как хулиганство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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